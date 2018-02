Motores Hugo Lopes com prova azarada em Fafe Por

Numa prova muito concorrida, não apenas ao nível dos R5 mas também dos duas rodas motrizes, esperava-se que a tarefa de Hugo Lopes fosse difícil, tanto mais que se estreava aos comandos de um Peugeot 208 R2.

O piloto de Viseu, acompanhado pelo seu navegador Nuno Ribeiro, tinha como missão terminar esta prova inaugural do Campeonato de Portugal de Ralis 2018, e ir-se adaptando à sua nova máquina, ganhando ritmo e competitividade para mais tarde lutar pelos lugares da frente.

Os pisos degradados de Fafe eram já por isso um sério desafio, mas apesar das boas indicações dadas pelos tempos nas primeiras especiais acabou por não ter sequência já que um problema na caixa de velocidades do Peugeot obrigou Hugo Lopes a abandonar após o sexto troço, numa altura em que já estava no pódio dos RC4 e no top cinco das duas rodas motrizes.

“O rali não correu como esperado, mas sabemos onde podemos melhorar e vamos aproveitar também para analisar bem esta prova, apesar de ter sido curta, para tirar mais algumas ilações, continuando a efetuar mais alguns testes, para que consigamos ser mais competitivos nos próximos ralis”, lamentou o piloto viseense, que ainda não tem confirmada a sua participação na próxima prova do campeonato, o Rali dos Açores.