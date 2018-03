Nacional Hernâni Carvalho chora a morte do pai Por

Hernâni Carvalho, jornalista de assuntos criminais da SIC, está de luto pela morte do pai. “Obrigado, meu querido Pai”, escreveu Hernâni num texto emotivo nas redes sociais.

“Pai, tinhas a humildade brilhando nos olhos e a honra inscrita no rosto. E assim viveste. Mais preocupado com o respeito pelos outros do que com a dignidade que lhes mereceste. Sei que estarás por perto sempre que o meu caminho ficar árduo e sei que acharás maneira de me dizer de novo nesse teu tom calmo: Ponderação!”.

O jornalista e comentador de assuntos criminais do programa ‘Queridas Manhãs’ e apresentador do ‘Linha Aberta’, prosseguiu a mensagem com emoção.

“Os teus silêncios, sei-o melhor que ninguém, foram rios de amargura que quiseste atravessar. A sós. Nunca te ouviram um protesto em publico, e no entanto, olhavas o mundo como os sábios. Respeitado como poucos, abdicavas do verbo e impunhas-te pela atitude.”

Hernâni Carvalho salienta ainda que a honra que lhe “roubou alegrias, mantém-se, intacta, colada à memória que todos guardam de ti”.

“Obrigado, meu querido Pai!”.

Rapidamente a publicação tornou-se viral, com muitos seguidores a deixarem mensagem de condolências a Hernâni Carvalho.

O comentador e jornalista fez uma outra publicação onde reforça o seu agradecimento ao pai e partilha algumas fotos.

“Obrigado Pai! Pela vida, pelas lições, pelos silêncios… e pela honra. Obrigado e até já”.

215 PARTILHAS Partilhar Tweetar