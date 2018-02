Nas Notícias “Há margem para melhorar regras orçamentais da UE”, diz Centeno Por

O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, defendeu esta sexta-feira, em Lisboa, que há margem para melhorar as regras orçamentas da União Europeia (UE), de forma a torná-las mais compreendidas.

Numa conferência na Universidade Nova de Lisboa, Mário Centeno defendeu que seria “muito positivo” e “inteligente” tornar as regras orçamentais mais transparentes e perceptíveis para as populações.

“O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) é o nosso compasso de políticas. Precisamos de trabalhar no sentido de uma implementação muito inteligente do PEC e, olhando para o futuro, vejo margem para melhorar as regras orçamentais na Europa”, afirmou, citado pela agência Lusa.

Para o ministro das Finanças o reforço desse ciclo positivo da economia assenta na necessidade de se “fazer com que a zona euro se torne mais forte de forma estrutural e ter uma calibração cuidadosa de políticas”.

Centeno reforçou ainda uma união bancária e de mercados financeiros, duas medidas que considera “cruciais para o nosso futuro na Europa” e que previnem “crises futuras”.

Sobre a postura do ministro enquanto presidente do Eurogrupo, Centeno defendeu que, enquanto economista, é preciso “mente aberta” e sem “medo de cometer erros”, confessando que vai aprender a “todo o tempo.

