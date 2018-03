Grupo invade aeroporto e rouba milhões de dólares

Um grupo de pelo menos cinco homens protagonizou um verdadeira assalto cinematográfico, no maior aeroporto de carga do Brasil. Em apenas seis minutos e sem disparar qualquer tiro, o grupo entrou, roubou milhões de dólares e deixou o aeroporto sem deixar rasto.

O assalto parecia retirado de um guião cinematográfico, tal foi o detalhe da execução na noite deste domingo, no aeroporto internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, a cerca de 90 quilómetros de São Paulo.

Apesar de não haver um comunicado oficial das autoridades, a imprensa brasileira dá conta do roubo de cerca de cinco milhões de dólares – cerca de de quatro milhões de euros – acabados de chegar ao aeroporto num avião da empresa alemã Lufthansa.

De acordo com a imprensa daquele país, o grupo chegou ao local no exato momento em que o dinheiro ia ser transportado para uma carrinha de valores.

Equipados com um veículo pintado como se se tratasse da equipa de segurança, os assaltantes derrubaram a vedação traseira do aeroporto. Pelo meio, foram confrontados com um outro veículo de segurança do aeroporto mas, ‘camuflados, passaram despercebidos.