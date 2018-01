Motores A grande corrida do começo do ano Por

A história do automobilismo norte-americano confunde-se com algumas provas clássicas, como as 500 Milhas de Indianápolis (IndyCar), as Daytona 500 (NASCAR) e as 24 Horas de Daytona. Estas últimas são a grande corrida do começo do ano.

Todos os anos, no final de janeiro, a pista do centro da Flórida anima-se com uma das provas mais icónicas do mundo das corridas de resistência. Um prestígido só superado pelas 24 Horas de Le Mans, e que este ano tem o fascínio de reunir alguns dos nomes mais proeminentes de outras disciplinas, como a IndyCar e a Fórmula 1. Neste último caso o mediatismo da presença de Fernando Alonso domina as atenções.

Este pequeno video sintetiza muito do que representam as 24 Horas de Daytona, que se iniciam no final da tarde deste sábado.