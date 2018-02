Motores Gil Antunes só começa o campeonato no Rali dos Açores Por

Gil Antunes e Diogo Correia vão os grandes ausentes da primeira prova do Campeonato de Ralis de Portugal 2018, uma vez que só vão alinhar a partir do Rali dos Açores.,

O piloto de Sintra, que volta a centrar as suas ambições na competição de duas rodas motrizes, preferiu não estar presente no Rali Serras de Fafe, apesar do forte plantel que alinha neste arranque da temporada. Antunes teve em conta que optou por uma estratégia diferente, e se em 2017 decidiu ‘deitar fora’ o Rali Vinho Madeira, para este ano optou por não ir ao evento da Demoporto.

O piloto de Sintra não tem dúvida que a nova época “apresenta novamente um excelente plantel de pilotos candidatos a vencer, que muita animação vão trazer a cada prova”, aguardando ansiosamente pelo seu regresso nos Açores, uma prova que venceu em 2017 ao nível das duas rodas motrizes.