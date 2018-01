Nacional Georgina visitou o “lugar onde a lenda cresceu”. “Foi muito emocionante” Por

Georgina Rodríguez publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais, onde relata a visita “especial e marcante” ao local que viu Ronaldo nascer e tornar-se naquilo que é hoje. Um lugar onde “se respira ilusão” e “onde a lenda cresceu”.

O romance entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem feito as delícias dos seus seguidores, com partilha de momentos especiais e marcantes entre os dois.

Desta vez, a modelo espanhola, numa publicação nas redes sociais, confessou-se “emocionada” por “conhecer o lugar onde a lenda nasceu”.

“Há alguns dias, quando nos despedíamos do ano [de 2017] e começávamos 2018 na Madeira, levaram-me a conhecer a rua onde o meu amor cresceu”, começou por dizer Georgina.

Acompanha por uma fotografia do casal, a modelo recorda o sentimento vivido quando imaginava as história do (então) pequeno Cris.

“Lembro-me de o meu cunhado Hugo me contar anedotas e de um sorriso se esboçar no meu rosto enquanto eu imaginava lá um Cris em criança a passar horas e horas a jogar sozinho e concentrado com a sua bola, lançando-a contra a parede, com um pé e com o outro”, confessa.

Um lugar onde “se respirava ilusão”, acrescentou a modelo, acreditando que a caminho para o sucesso passa pela dedicação.

“Estava cheio de sonhos, esforço, superação e pensamentos tão fortes e profundos que um dia deixaram de ser sonhos para se tornarem na sua realidade”, disse, admitindo que “tudo o que nosso ser projeta e se esforça para alcançar se torna realidade”.

A terminar, Georgina sublinha a “a importância de ter uma mente limpa e uma alma em paz, sempre sendo positivo”.

“Que ninguém nos limite, que ninguém nos diga até onde somos capazes de chegar. E se o fizerem devemos estar conscientes de que esses são apenas os limites da pessoa que fala, não os nossos”, conclui.

