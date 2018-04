Nas Redes Gato preto no autocarro do Benfica e a teoria do azar Por

Cresce nas redes sociais uma teoria entre adeptos do Benfica, e não só, de que a derrota frente ao FC Porto, que poderá ter custado o título às águias, poderá estar relacionado com questões de superstição, já que um gato preto foi avistado perto do autocarro encarnado.

Crentes e não crentes, uns a levar a coisa com mais seriedade, outros nem por isso, a verdade é que uma foto captada durante a emissão da Benfica TV, antes do jogo com o FC Porto, tem ficado viral nas redes sociais, por mostrar um gato preto junto do autocarro dos encarnados.

Uns apontam culpa a Rui Vitória, outros à arbitragem e ainda existem outros que brincam com a situação do tal gato preto.

Uma das páginas humorísticas portuguesas, de seu nome ‘Adolfo Dias III” partilhou a imagem, que já se tornou viral, nas últimas horas nas redes sociais.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar