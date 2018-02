Fórmula 1 Ferrari revela SF71H em Maranello Por

No mesmo dia em que a Mercedes mostrou em Silverstone o seu novo monolugar para a Fórmula 1 de 2018, a Ferrari fez o mesmo em Maranello, revelando o novo SF71H.

Para além do obrigatório halo protetor do cockpit, destaca-se o facto do novo monoposto italiano ser quase totalmente vermelho, com uma notória ausência de branco, que era apanágio dos seus antecessores, provavelmente devido à saída do banco espanhol que patrocinava a ‘Scuderia’ nas épocas anteriores.

O responsável pelo SF71H, Mattia Binotto, afirmou que o novo carro de Maranello é uma evolução do monolugar do ano passado, que permitiu cinco vitórias a Sebastian Vettel. Da parte do motor também se trata da unidade de potência de 2017, e que teve em conta a limitação de motores por piloto para esta temporada; três.

Notada também foi a presença de Daniil Kvyat junto de Antonio Giovinazzi e os dois pilotos de corrida, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Tal como o piloto italiano o russo vai colaborar no desenvolvimento do novo carro.