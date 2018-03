Motores Como o Ferrari de Frankie Montecalvo ficou virado ao contrário nas 12 Horas de Sebring Por

As 12 Horas de Sebring são sempre ‘palco’ de vários incidentes, e este ano não foi exceção. Um dos acidentes mais espetaculares foi aquele protagonizado por Frankie Montecalvo.

O Ferrari 488 GT3 # 64 de Montecalvo acabou por capotar depois de não evitar uma colisão no Oreca # 52 de Sebastian Saavedra, depois deste ter perdido o controlo do protótipo, que ficou atravessado em pista, e o piloto do Ferrari já não o conseguiu evitar.

Reveja o incidente.