Nas Notícias Feriado de 25 de Abril com tempo instável Por

O feriado de “25 de Abril” terá um tempo instável, segundo a previsão dos meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o continente, enquanto nos Açores é esperada a queda de aguaceiros, tal como na Madeira.

Ainda que a massa polar só tenha chegada prevista na sexta-feira, a verdade é que já vai tendo impacto na instabilidade provocada nas condições do tempo que se vão fazendo sentir.

Nesta quarta-feira, dia feriado em Portugal, estão reunidas “condições de instabilidade no interior durante a tarde” e “intensificação do vento no litoral oeste”.

Se o tempo tem estado com semelhanças ao que se costuma sentir no verão, a verdade é que, nesta quarta-feira, podem cair “aguaceiros” e ocorrer “trovoada nas regiões do interior durante a tarde”.

De acordo com o meteorologista Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é esperada ainda uma “pequena descida da temperatura mínima na região sul” e uma “descida da temperatura máxima no litoral oeste”.

O vento deve soprar com maior intensidade, nesta quarta-feira, sendo esperadas “rajadas até 70 quilómetros por hora, a partir da tarde” sobretudo na zona norte.

Madeira e Açores

Nos Açores é antecipada a “possibilidade de aguaceiros fracos” e de “neblinas”.

Na Madeira são esperados “aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas”.

Estado do Mar

A costa ocidental deverá ter “ondas de noroeste com dois a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros” e com temperatura da água do mar a rondar os 14/16ºC.

Quanto à costa sul deve apresentar “ondas de sudoeste inferiores a um metro”, com a água do mar a ter uma temperatura a rondar os 17ºC.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar