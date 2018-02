Desporto FC Porto retoma liderança com goleada ao Rio Ave Por

O FC Porto voltou à liderança da Liga ao golear o Rio Ave, no Estádio do Dragão, por 5-0. Soares foi o herói do encontro, ao apontar um bis.

O FC Porto reagiu categoricamente à pesada derrota sofrida a meio da semana, frente ao Liverpool, ao golear o Rio Ave pelo mesmo resultado, 5-0.

Os dragões entraram no encontro a todo o gás, tendo chegado à vantagem logo aos 80 segundos, fruto de um golo apontado por Sérgio Oliveira.

Com Casillas na baliza, em resposta à exibição cinzenta de José Sá frente aos ingleses, o FC Porto chegou ao intervalo já com o jogo controlado, com o marcador a marcar 3-0. Soares e um autogolo de Marcelo aumentaram a vantagem portista.

Na segunda metade, já com o ritmo do encontro mais abaixo, os azuis e brancos consumaram a goleada. Marega fez o quarto aos 72 minutos, sendo que coube a Soares fechar o marcador já perto do apito final.

Com este resultado, o FC Porto retoma a liderança da Liga, com 58 pontos. O Rio Ave mantém a 5.ª posição, fruto dos 36 pontos conquistados.

