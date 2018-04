Desporto FC Porto regressa às vitórias e continua a um ponto do Benfica Por

O FC Porto manteve-se hoje a um ponto do líder e tetracampeão em título Benfica, ao receber e bater o Desportivo das Aves por 2-0, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em vésperas da deslocação à Luz e depois do desaire por 2-0 com o Belenenses, no Restelo, a formação de Sérgio Conceição venceu com tentos madrugadores dos brasileiros Alex Telles, aos oito minutos, de grande penalidade, e Otávio, aos 11.

Na classificação, os ‘dragões’ seguem no segundo posto, com 73 pontos, contra 74 do Benfica, que no sábado venceu por 2-1 em Setúbal, enquanto o Desportivo das Aves, que somou o quarto desaire consecutivo, continua, à condição, em 15.º, com 25.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar