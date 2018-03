Nas Redes A falsa notícia do tsunami na Foz do Douro que agita as redes Por

Uma falsa notícia tornou-se viral, nas últimas horas. Dá conta de um “tsunami no Porto”, que fez “milhares de vítimas”. A brincadeira surge ilustrada com uma fotomontagem (pobre) e relatos também eles falsos, que citam fontes credíveis. O resultado é uma verdadeira ‘onda’ de partilhas.

Foi publicada há pouco mais de três horas, num site que se apresenta como um jornal e regista milhares de visualizações e algumas centenas de partilhas.

Dá conta de um falso tsunami, no Porto, numa história contada ao detalhe, partilhada em páginas de redes sociais falsas, que usam marcas credíveis.

A informação foi recolhida de um jornal da cidade Invicta e remonta a 2014, quando duas ondas varreram a costa da cidade e (na versão verdadeira) não fez vítimas.

A verdade é que alguns utilizadores mais incautos acreditam na notícia e estão a partilhá-la.

Não é difícil, no entanto, verificar que se trata de uma notícia falsa: utiliza fotos com montagens pobres, exageradas, vídeos antigos e textos sem sentido, quase sempre com erros ortográficos. E, sobretudo, partem de fontes desconhecidas.

