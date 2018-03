Nas Notícias Explosões no saneamento assustam Guimarães Por

Duas localidades de Guimarães viveram, nesta segunda-feira, momentos de alarme, na sequência de explosões que foram sentidas na região. Tudo terá acontecido no sistema de saneamento e não causou vítimas.

De acordo com o portal guimarãesdigital, as explosões em S. Cristóvão de Selho e S. Jorge de Selho ocorreram nas condutas de saneamento existentes junto do rio Selho, junto da antiga Fábrica do Moinho do Buraco.

Os Bombeiros e a GNR foram chamados ao local e estão a averiguar as circunstâncias em que as explosões aconteceram.

Os rebentamentos causaram apenas alarme e susto na população, não existindo nota de vítimas.

