Nas Redes Vídeo: Caso Marega tema no Carnaval de Pevidém em Guimarães Por

O caso Marega, jogador do FC Porto que se queixou de ter recebido insultos racistas, em Guimarães, foi tema abordado no Carnaval de Pedivém, na cidade berço.

De acordo com a reportagem da ‘Guimarãesdigital’, um dos foliões apresentou-se com uma camisola do clube azul e branco, uma cadeira na cabeça – a fazer lembrar o festejo do golo portista por parte do maliano – e a inscrição de uma mensagem contra o racismo.

“Diga não ao racismo”, podia ler-se na cadeira que o folião levava na cabeça.

Socorrendo-se da velha máxima ‘é Carnaval, ninguém leva a mal’, este anónimo foi despertando atenções durante o desfile, com o vídeo a já ser viral nas redes sociais.