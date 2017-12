Mundo Explosão durante lançamento de fogo de artifício faz 22 feridos em Cuba Por

Uma explosão durante o lançamento de fogos de artifício, no festival centenário Parrandas, na cidade de Remedios, em Cuba, provocou este fim de semana 22 feridos, entre os quais seis crianças entre os 11 e os 15 anos.

O festival Parrandas acontece todos os anos a 24 de dezembro e atrai milhares de cubanos e alguns turistas. É conhecido como uma espécie de “carnaval cubano”.

De acordo com o Cubadebate, as autoridades de saúde informaram que, entre os 22 feridos, alguns estavam em estado crítico, outros em situação grave e os restantes com ferimentos ligeiros.

“Um acidente infeliz com fogo de artifício ocorreu ontem à noite em Remedios”, comunicou o serviço de notícias online Cubadebate do governo.

No relatório não constam turistas feridos, pelo que as vítimas devem tratar-se todas de residentes locais.

A cidade de Remedios fica localizada na província de Villa Clara, na costa norte da ilha, onde dois bairros competem, na véspera de Natal, com a apresentação de um espetáculo com flutuadores e fogo de artifícios.

As causas da explosão estão ainda a ser investigadas.

