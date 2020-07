Desporto Cristiano Ronaldo oferece camisolas autografadas a médicos cubanos que lutaram contra a covid-19 em Itália Por

O internacional português, juntamente com a Juventus, entregaram 38 camisolas ao grupo de médicos pertencentes da Brigada Henry Reeve

Esta quarta-feira, um grupo de médicos cubanos recebeu camisolas autografadas de Cristiano Ronaldo por parte do astro português e da Juventus.

O gesto serviu como forma de agradecimento pela forma como os profissionais de saúde combateram a covid-19 em Itália.

O grupo de médicos da Brigada Henry Reeve, dada em muitas ocasiões como candidata ao Prémio Nobel, e estiveram três meses em solo italiano.

Para além do autografo, estava presente, de acordo com a Prensa Latina, uma inscrição a dizer: “Siiiiii, para os médicos de Cuba”.

Durante os três meses em solo italiano, os médicos cubanos trataram de cerca de 300 mil doentes com covid-19, tendo sido desenvolvido uma relação de cooperação que tem sido alvo de destaque no meio das equipas de saúde italianas.

A Itália tem sido um dos países mais afetados com a Covid-19 em todo o Mundo.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Italian football club Juventus sent a team shirt signed by star player, <a href=”https://twitter.com/hashtag/CristianoRonaldo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#CristianoRonaldo</a> to every Cuban medic working in Turin to help fight coronavirus. Ronaldo & team manager wanted to thank them in person, but COVID-19 restrictions made this impossible <a href=”https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#COVID19</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/CubaSalva?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#CubaSalva</a> <a href=”https://t.co/dTulbtDTCp”>pic.twitter.com/dTulbtDTCp</a></p>— Cuba Solidarity (@CubaSolidarity) <a href=”https://twitter.com/CubaSolidarity/status/1283302241919799307?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 15, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>