Local Estudantes recolhem donativos para instituições do Porto Por

Produtos de higiene, bens alimentares, brinquedos, material escolar, roupa e calçado estão entre os bens que serão entregues neste sábado, às 18h00, na Cordoaria, no Porto.

São centenas os estudantes da cidade do Porto que vão estar a partir desta sexta-feira, dia 23 de março, até sábado, dia 24, numa vigília de 24 horas, que tem como objetivo recolher donativos para ajudar instituições portuenses.

Os donativos, que podem ser produtos de higiene, bens alimentares, brinquedos, material escolar, roupa e calçado e até ração para animais domésticos, estão a ser recolhidos pela comunidade de estudantes da cidade e vão ser entregues, aos representantes das instituições – AJUDARIS, CERCI, Centro Juvenil de Campanhã, CASA (Centro de Apoio ao Sem Abrigo), Associação Acreditar e Associação a Casa do Caminho – este sábado, junto ao Coreto localizado no Jardim da Cordoaria, na cidade do Porto.

A ação solidária, no entanto, já começou. Os estudantes já estão nas ruas da cidade desde esta segunda-feira, dia 19 de março, numa campanha de sensibilização dirigida à população portuense.

Milhares de flyers estão a ser distribuídos aos habitantes da cidade, para que também eles contribuam com bens cujo destino é a melhoria das condições de vida de todos os que são apoiados pelas instituições de solidariedade.

Todos os donativos recolhidos pelos universitários do Porto vão ser colocados junto no Coreto do Jardim da Cordoaria, numa vigília de 24 horas. A partir das 18h00 de sexta-feira, dia 23, os portuenses poderão também deixar o seu contributo – nomeadamente bens não perecíveis, roupa, calçado, brinquedos, entre outros – junto do grupo de estudantes.

Passadas as 24 horas da vigília, às 18h00 do dia seguinte, 24 de março (sábado), decorre a entrega dos donativos aos representantes das instituições, num momento simbólico junto a uma das zonas mais emblemáticas da Invicta.

