Insólito Estacionou o carro em 2009 e agora foi multada em 28 mil euros Por

Em 2009, Inmaculada M. deixou o carro estacionado num parque de estacionamento, no centro de Palma de Maiorca, mas mais o retirou. Agora, após ausências em tribunal, foi multada 28 mil euros.

Nove anos. Foi o tempo que um carro demorou a ser retirado de um dos melhores lugares de um parque de estacionamento privado, no centro de Palma de Maiorca.

De acordo com o El País, Inmaculada M. entrou no parque a 24 de março de 2009, sendo que estacionou a viatura no primeiro lugar após a abertura da cancela, ao lado das máquinas de pagar. Acontece que a mulher nunca mais voltou para recuperar o automóvel.

Quando o estacionamento celebrava três anos, em 2012, a empresa responsável pelo parque denunciou o caso. Nessa altura, a dívida de Inmaculada M. era de 21 mil euros, mas como a senhora nunca chegou a responder à notificação, o processo continuou a arrastar-se.

Um ano mais tarde, mais 7000 euros de multa, nova notificação e, mais uma vez, nova ausência do tribunal.

O processo viria a ser encerrado em 2017, com uma multa de 28 mil euros e a retirada obrigatória do veículo do parque de estacionamento e entrega à empresa responsável pelo mesmo – ainda que não cubra a despesa.

Apesar de resolvido em 2007, a empresa ainda deu alguns meses a Inmaculada para retirar o veículo, mas como esta teima em não aparecer, sem se conhecerem os motivos, o carro foi finalmente retirado.

Para a ‘operação’, a empresa contratou uma grua, e moveu o carro do parque para uma sucata.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar