Cultura Eis a chave do Euromilhões para um prémio do outro mundo Por

Já é conhecida a chave do Euromilhões de hoje, dia 16 de fevereiro de 2018, e os apostadores têm à sua espera um fenomenal prémio, de acordo com o que adiantou a Santa Casa da Misericórdia. Nesta sexta-feira está em jogo no Euromilhões um incrível jackpot, que tem vindo a aumentar, de 151 milhões de euros. Veja os números da fortuna e o vídeo.

A combinação sorteada há momentos, e que permite ganhar um prémio do outro mundo, é composta pelos números 10, 12, 23, 32 e 50, acompanhados pelas estrelas 04 e 10.

Sorteio: 014/2018 Data: 16/02/2018 Números: 10, 12, 23, 32 e 50 Estrelas: 04 e 10

A chave fornecida pelo PT Jornal, publicada após a consulta de vários canais oficiais, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais.

Recorde-se que os prémios em Portugal, quando superam o valor de 5000 euros, estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

O jackpot de hoje tem o extravagante valor de 151 milhões de euros porque não houve totalistas na terça-feira, como tem acontecido nos sorteios mais recentes.

Nesse sorteio de terça-feira, o jackpot era de 138 milhões de euros.

Houve, ainda assim, quatro boletins, todos registados no estrangeiro, com uma combinação para o segundo prémio, com um valor individual a rondar os 333 mil euros.

Relativamente ao terceiro prémio, nove apostadores tiveram motivos para sorrir, sendo que dois deles tinham boletins registados em Portugal.

Já o quarto prémio saiu a 42 apostadores, sendo que dois deles registaram o boletim em território nacional.

Uma vez que é sexta-feira, após o Euromilhões, surge o M1lhão, para uma nova oportunidade de ganhar dinheiro.

Por isso, poderá regressar dentro de breves momentos para conhecer a chave alfanumérica do sorteio que, semanalmente, entrega um milhão de euros a um apostador com boletim registado em Portugal.

Veja o vídeo do sorteio:

26 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!