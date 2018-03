Motores O duelo entre Dani Sordo e Sebastien Loeb no Rali do México Por

A primeira prova de terra do Campeonato do Mundo de Ralis 2018 teve um começo muito animado, com Dani Sordo e Sebastien Loeb a serem as grandes vedetas.

Contra as expetativas o espanhol da Hyundai e o francês da Citroën emergiram no topo de classificação desta terceira prova do WRC, num contraste com o tempo perdido pelo líder do campeonato, Thierry Neuville e o arranque tímido do Campeão do Mundo Sebastien Ogier.

As imagens da primeira etapa falam por si.