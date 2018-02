Mundo Dona da TAP oferece cerveja em voos no Brasil Por

A Azul, companhia aérea brasileira que tem uma significativa participação na TAP, vai passar a oferecer cerveja aos clientes durante os seus voos entre 10 cidades em terras de ‘Vera Cruz’. O consórcio privado decidiu avançar com esta iniciativa em definitivo, depois de algumas ações experimentais.

Mas, atenção, que esta iniciativa tem regras e a empresa procurou explicar durante o anuncio.

A medida passa a ser implementada nos voos entre quartas e sextas num horário de happy hour, entre as 17h00 e as 21h00.

Também vão ter direto a cerveja grátis os clientes de voos com duração superior a uma hora.

As rotas ‘brindadas’ com esta nova e refrescante medida da empresa são as que se realizam entre São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (SDU), Salvador e Vitória.

A cerveja servida a bordo será de 269ml.

A empresa explica ainda que as referidas cervejas vão ser servidas… geladas.

Desde 2015 que a Azul já oferece cerveja aos seus clientes, em algumas alturas, sobretudo no verão, para tornar as viagens “mais agradáveis”.

“É uma das ações mais queridas e esperadas pelos clientes desde que fizemos pela primeira vez, em 2015”, chegou a revelar a diretora de Marketing e Comunicação da Azul, citada por sites especializados em notícias de aviação.

Para acompanhar o referido líquido, a Azul irá oferecer também snacks, queijos, batatas fritas, entre outros alimentos.

A cerveja é uma das bebidas mais requisitadas no Mundo.

De acordo com números da revista Forbes, ninguém bebe mais cerveja do que os habitantes da Europa de leste, onde foram consumidos, no último ano, em média 137,38 litros por pessoa.

