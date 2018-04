Desporto Djokovic regressa às vitórias três meses depois Por

O sérvio Novak Djokovic, antigo número um mundial, venceu hoje o seu compatriota Dusan Lajovic, na segunda ronda do Masters 1000 de ténis de Monte Carlo.

Djokovic, 13.º do mundo, venceu o compatriota, 93.º do ranking ATP, em dois ‘sets’, por 6-0 e 6-1, na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, num encontro que durou apenas 56 minutos, e que lhe valeu a passagem à segunda ronda.

O sérvio, que passou por uma cirurgia ao cotovelo após a derrota, em janeiro, nos oitavos de final do Open da Austrália, regressou à competição em março, perdendo no Masters 1000 de Paris e no de Miami, os dois únicos encontros disputados.

Nas últimas semanas o tenista passou por mudanças radicais na sua equipa, com as saídas de Andre Agassi e Radek Stepanek da sua equipa técnica, voltando a treinar com o antigo treinador Marian Vadja.

Na segunda ronda, Djokovic, vai defrontar o tenista croata Borna Coriv, 39.º do ranking mundial, que venceu o veterano francês Julien Benneteau (58.º).