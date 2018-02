Divulgada a lista de inscritos para Le Mans

O Automobile Clube de L’Ouest (ACO) revelou esta sexta-feira alguns detalhes sobre a próxima edição das 24 Horas de Le Mans, que decorrerão a 16 e 17 de junho.

Entre as maiores novidades surge a anunciada presença de vários protótipos privados não híbridos como grandes adversários dos Toyota na categoria superior. Serão uma dezena de carros admitidos em LMP1, enquanto que em LMP2 serão o dobro, haverá 17 carros oficiais na classe GTE Pro, e 13 na GTE Am.

Gerard Neveu e Pierre Fillon, os responsáveis máximos do ACO, aproveitaram também para divulgar uma primeira lista de inscritos, que não é definitiva porque ainda restam alguns nomes por confirmar. Filipe Albuquerque surge na lista aos comandos do Ligier # 22 da United Autosports, embora Pedro Lamy deva integrar a equipa do Aston Martin # 98 de GTE Am, ao volante do qual está ainda apenas anunciado Paul Dalla Lana.

Lista de inscritos provisória

LMP1 Híbridos

# 8 Toyota TS050 Hybrid – F. Alonso/S. Buemi/K. Nakajima

# 7 Toyota TS050 Hybrid – M. Conway/K. Kobayashi/J.M Lopez

LM P1 Não Híbridos

# 1 Rébellion R13 – Gibson – A. Lotterer

# 3 Rébellion R13 – Gibson – T. Laurent

# 4 Enso CLM P1/01 (ByKolles) – O. Webb

# 5 Ginetta G60-LT-P1 – Mécachrome (Manor) – C. Robertson

# 6 Ginetta G60-LT-P1 – Mécachrome (Manor) – O. Rowland

# 10 BR1 Gibson (Dragonspeed) – H. Hedman/B. Hanley/R. van der Zande

# 21 BR1 – AER (SMP Racing) – M. Aleshin

# 17 BR1 – AER (SMP Racing) – V. Petrov

LM P2

# 22 Ligier JS P217-Gibson (United Autosports) – F. Albuquerque/P. Hanson

# 23 Ligier JS P217-Gibson (Panis-Barthez) – F. Barthez/T. Buret /A. Panis

# 25 Ligier JS P217-Gibson (Algarve Pro Racing) – M. Petterson

# 26 Oreca 07-Gibson (G-Drive Racing) – R. Rusinov /J.E. Vergne

# 28 Oreca 07-Gibson (TDS Racing) – F. Perrodo/L. Duval/M. Vaxivière

# 29 Dallara P217-Gibson (Racing Team Nederland) – F. Van Eerd/J. Lammers/G. van der Garde

# 31 Oreca 07-Gibson (Dragonspeed) – R. Gonzalez

# 32 Ligier JS P217-Gibson (United Autosports) W. Owen/H de Sadeleer

# 33 Oreca 07-Gibson (Jackie Chan DC Racing) – D. Cheng

# 34 Oreca 07-Gibson (Jackie Chan DC Racing) – J. Nicolet

# 35 Dallara P217-Gibson (SMP Racing) – V. Shaitar

# 36 Alpine A470-Gibson (Signatech Alpine)– N. Lapierre /A. Negrão/P. Thiriet

# 37 Oreca 07-Gibson (Jackie Chan DC Racing) – J. Jaafar

# 38 Oreca 07-Gibson (Jackie Chan DC Racing) – H. Pin Tung

# 39 Oreca 07-Gibson (Graff-So24) – T. Gommendy/J. Hirschi/V. Capillaire

# 40 Oreca 07-Gibson (G-Drive Racing) – J. Allen/E. Guibbert/J. Gutierrez

# 44 Ligier JS P217-Gibson (Eurasia Motorsport) – M. Asmer

# 47 Dallara P217-Gibson (Cetilar Villorba Corse) – A. Belicchi/R. Lacorte/G. Sernagiotto

# 48 Ligier JS P217-Gibson (Idec Sport) – P. Lafargue/P.L Chatin/N. Berthon

# 50 Ligier JS P217-Gibson (Larbre Competition) – E. Creed

GTE Pro

# 51 Ferrari 488 GTE Evo – J. Calado/A. Pier Guidi

# 52 Ferrari 488 GTE Evo – AF Corse/T. Vilander

# 63 Chevrolet Corvette C7.R – A. Garcia/J. Magnussen/M. Rockenfeller

# 64 Chevrolet Corvette C7.R – O. Gavin – M. Fässler/T. Milner

# 66 Ford GT – S. Mücke – O. Pla – B. Johnson

# 67 Ford GT N°67 – A. Priaulx/H. Tincknell –

# 68 Ford GT N°68 – S. Bourdais/J. Hand/D. Müller

# 69 Ford GT N°69 – R. Briscoe/S. Dixon/R. Westbrook

# 71 Ferrari 488 GTE Evo – S. Bird/D. Rigon/M. Molina

# 81 BMW M8 GTE – M. Tomczyk

# 82 BMW M8 GTE – A. Farfus

# 91 Porsche 911 RSR – G. Bruni/R. Lietz/F. Makowiecki

# 92 Porsche 911 RSR – M. Christensen/K. Estre/L. Vanthoor

# 93 Porsche 911 RSR – E. Bamber/P. Pilet/N. Tandy

# 94 Porsche 911 RSR – T. Bernard/R. Dumas/S. Müller

# 95 Aston Martin Vantage – M. Sorensen

# 97 Aston Martin Vantage – A. Lynn

GTE Am

# 54 Ferrari 488 GTE (Spirit of Race) – T. Flohr/G. Fisichella/F. Castellacci

# 56 Porsche 911 RSR (Team Project 1) – J. Bergmeister

# 61 Ferrari 488 GTE (Clearwater Racing) – M. Griffin/W.S Mok/K. Sawa

# 70 Ferrari 488 GTE (MR Racing) – O. Beretta/E. Cheever III/M. Ishikawa

# 77 Porsche 911 RSR (Dempsey Proton Racing) – M. Cairoli

# 80 Porsche 911 RSR (Ebimotors) – F. Babini

# 84 Ferrari 488 GTE (JMW Motorsport) – L. Griffin

# 85 Ferrari 488 GTE (Keating Motorsport) – B. Keating/J. Bleekemolen

# 86 Porsche 911 RSR (Gulf Racing) – M. Wainwright

# 88 Porsche 911 RSR (Dempsey Proton Racing) – M. Campbell

# 90 Aston Martin Vantage (TF Sport) – S. Yoluc/C. Eastwood

# 98 Aston Martin Vantage (AMR) – P. Dalla Lana

# 99 Porsche 911 RSR (Proton Competition) – P. Long