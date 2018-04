Motociclismo Dia positivo para António Maio Por

A segunda etapa do Merzouga Rally foi positiva para António Maio, que foi terceiro na competição Dakar Challenge.

Nos 170,3 km do setor seletivo, repartido por duas ‘boucles’, correu de feição ao Campeão Nacional de Todo-o-terreno, ainda que se tratasse de um percurso com grau de dificuldade elevado.

“O Merzouga Rally apresenta-se este ano com um grau de dificuldade muito elevado. Hoje com tudo o que é necessário para a navegação tive a possibilidade de fazer o meu trabalho com maior ou menor dificuldade, mas considero que foi um dia positivo”, afirmou António Maio no final da etapa.

“Apenas tive mais dificuldade em encontrar um Way Point. Perdi alguns minutos, mas consegui e isso faz parte da corrida. Depois do que sofri ontem bem precisava de regressar à normalidade. Vou continuar focado em evoluir neste tipo de prova e tirar partido de todas estas dificuldades que diariamente nos são colocadas”, acrescentou o piloto da Yamaha Fino Motor Racing.

Esta quarta-feira inicia-se uma etapa maratona, distribuída por dois dias. O rali segue para o sul para terminar num local de acampamento de maratona totalmente isolado e que nunca foi explorado por esta prova. Para alcançá-lo, os concorrentes terão de passar por um verdadeiro labirinto de pistas.