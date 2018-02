Fórmula 1 Daniel Ricciardo o mais rápido no primeiro dia de testes em Barcelona Por

A Fórmula 1 iniciou oficialmente a sua pré-temporada, com a realização do primeiro dia de testes no Circuito da Catalunha. Uma jornada que viu Daniel Ricciardo ser o mais rápido.

Aos comandos do novo Red Bull RB14, o australiano efetuou uma volta em 1m20,179s com os pneus médios montados, tal como Valtteri Bottas, que no Mercedes W09 foi o segundo mais rápido a 0,178s.

Sob baixas temperaturas, este primeiro dia de testes não proporcionou nada de muito extraordinário, com Kimi Raikkonen a ser o terceiro mais veloz no Ferrari SF71H, a 0,327s de Ricciardo mas utilizando os pneus mais macios da Pirelli, com Nico Hulkenberg a dar um ‘ar da sua graça’ no Renault R.S.18, que completou 73 voltas, contra as mais de uma centena efetuadas pelo australiano da Red Bull. Mas o alemão não foi o único a testar com o novo Renault, já que depois do almoço foi rendido por Carlos Sainz Jr.

Já o outro espanhol em pista, Fernando Alonso, fez-se notar pela aparatosa saída de pista matinal, que lhe custou três horas de paragem nas boxes. Da parte da tarde recuperou parte do programa e completou 48 voltas com pneus supermacios montados no McLaren MCL33, a melhor das quais lhe proporcionou o quinto registo.

Sainz Jr apenas efetuou 26 voltas com o R.S.18, mas mesmo assim conseguiu a sexta marca do dia, antecedendo Lewis Hamilton, que no Mercedes também só fez 25 voltas ao traçado de Barcelona.

Já Brendon Hartley fez verdadeiramente um teste à fiabilidade do STR13, completando 93 voltas, a melhor das quais a mais de dois segundos de Daniel Ricciardo. Mas os tempos por volta não foram uma preocupação para o neozelandês ou para a equipa de Faenza, como o não foram para Lance Stroll e para a Williams. Isto apesar do canadiano ter realizado apenas 46 voltas com o novo FW41. Fecharam o top dez da tabela Romain Grosjean, no Haas VF-18, e Marcus Ericsson, no Sauber C37.

Nikita Mazepin pouco rodou com o Force India VJM11. Foram apenas 22 voltas, contra as 27 feitas pelo seu compatriota Segey Sirotkin no Williams, quando rendeu Stroll no monolugar de Grove.