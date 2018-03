‘Contabilista de Auschwitz’ morre antes de entrar na prisão

A sentença era de 2015, mas só a 17 de janeiro é que se tornou definitiva, depois da justiça alemã ter recusado o pedido de clemência.

O antigo suboficial das SS, a tropa de elite do regime nazi, foi condenado por cumplicidade na morte de 300 mil pessoas, na grande maioria judeus.

Esses valores eram depois encaminhados para Berlim, fazendo com que as vítimas ajudassem a financiar o esforço de guerra nazi.

Oskar Groening, que não teve papel ativo no extermínio dos prisioneiros, admitiu durante o julgamento ser “moralmente culpado” de mais de 300 mil mortes em Auschwitz.

Na sequência da condenação, em 2015, os advogados do ‘contabilista de Auschwitz’ apresentaram um pedido de clemência (recusado em janeiro de 2018), com base na idade avançada de Oskar Groening e no papel assumido por este mais para o final do século XX.