Condenada ex-funcionária da PJ por roubo de barras de ouro

Uma antiga funcionária da Polícia Judiciária (PJ) foi condenada, nesta quinta-feira, por roubo de barras de ouro. O Tribunal de São João Novo, no Porto, deu como provado o crime realizado por uma mulher com auxílio do ex-marido.

A justiça aplicou uma pena suspensa de quatro anos à mulher, enquanto que ao ex-marido – que já tinha cadastro – foi aplicada uma pena de prisão efetiva de quatro anos e meio.

De acordo com a Renascença, a arguida conseguiu ter acesso ao local, nas instalações da PJ, onde eram guardadas as barras de ouro e, com a ajuda do ex-marido, conseguiu chegar a duas barras de ouro, de valor de 178 mil euros.

Agora, ambos vão ter de devolver ao Estado 180 mil euros.

O julgamento verificou ainda que os crimes foram cometidos num período entre 14 de outubro de 2014 e 7 de abril de 2015.

