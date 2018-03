Nas Notícias Chuva e vento forte nesta segunda-feira Por

As condições climatéricas que marcaram Portugal durante o fim de semana continuam nesta segunda-feira, dia 12 de março. A “precipitação” será menor, mas será “de neve nas terras altas do norte e centro”, acompanhado por um “vento forte”. Os arquipélagos contarão com céu “muito nublado”, mas a chuva apenas deverá atingir a região dos Açores.

De acordo com o meteorologistas Ricardo Tavares, do Instituto Português do Mar e da Atmosfer (IPMA), esta segunda-feira terá “períodos de chuva fraca” que irão aumentar de intensidade durante a tarde e “queda de acima de 1000/1200 metros de altitude, subindo a cota para 1200/1400 metros a partir da manhã”.

O vento será “fraco a moderada”, à expeção das terras altas, onde soprará forte, com a possibilidade de rajadas até os 75 quilómetros por hora.

Açores e Madeira

Para a região dos Açores, é antecipado “céu geralmente muito nublado, tornando-se encoberto” e “períodos de chuva para o fim do dia”

Já a Madeira pode esperar “períodos de céu muito nublado” e “vento em geral fraco”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com 5,5 a 6,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com dois a três metros, diminuindo gradualmente para um a dois metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

