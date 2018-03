Nas Notícias Chuva e trovoada esperadas neste domingo Por

O fim de semana será de muita chuva, granizo e trovoada, com a previsão do tempo para este domingo a ser a continuação dos últimos dias em Portugal continental. A chuva chegará também ao arquipélago dos Açores, ao contrário da região da Madeira.

De acordo com os meteorologistas Ricardo Tavares e Madalena Rodrigues, do Instituto Português do Mar e da Atmosfer (IPMA), este domingo será de “precipitação, por vezes forte, de granizo e acompanhada de trovoada”, em especial nas regiões norte e centro.

De norte a sul do país, de resto, haverão “condições favoráveis à ocorrência de trovoada” e “uma pequena descida da temperatura”

O vento será “moderado a forte” com a possibilidade de rajadas até 85 quilómetros por hora.

Açores e Madeira

Para a região dos Açores, é antecipado “céu geralmente muito nublado” e “períodos de chuva, especialmente a partir da tarde”.

Já a Madeira pode esperar “períodos de céu muito nublado” e “vento fraco”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “sudoeste com cinco a sete metros, passando gradualmente a ondas de noroeste, e sendo sete a oito metros durante a manhã e início da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com 2,5 a 3,5 metros, sendo 3,5 a cinco metros na parte mais oeste”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

