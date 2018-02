Nas Notícias Chuva de norte a sul nesta terça-feira Por

Esta terça-feira, dia 27 de fevereiro, marca o regresso de “precipitação” a todo o território de Portugal continental, que poderá ter “neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela”. Os arquipélagos da Madeira e Açores serão também uma extensão para os “períodos de chuva” e aguaceiros”.

De acordo com as especialistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva será uma constante em Portugal nesta terça-feira, e deverá prolongar-se durante toda a semana.

A acompanhar a precipitação, as especialistas antecipam “céu muito nublado” de norte a sul do país, com “vento fraco” a ser também incidente durante todo o dia.

De resto, nas regiões mais a norte é esperada “uma descida da temperatura máxima”, em contraponto com zonas mais a sul, onde deverá ocorrer uma “pequena subida da temperatura mínima”.

Açores e Madeira

Para os arquipélagos, o IPMA prevê também “céu muito nublado”, com “períodos de de chuva, por vezes forte” e “possibilidade de ocorrência de trovoada” na Madeira.

O cenário é idêntico na região dos Açores, que poderá ver o céu nublado ter “boas abertas”, mas onde os “aguaceiros” serão por vezes “fortes”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “oeste com dois a três metros, passando a ondas de sudoeste com 2,5 a 3,5 metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com 1,5 a 2,5 metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “16ºC”.

