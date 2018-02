Nas Notícias Chuva está de volta nesta segunda-feira Por

O regresso chuva vai pautar o início desta semana, especialmente nas regiões centro e sul de Portugal continental. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira serão também vítimas deste regresso, ainda que em forma de aguaceiros na Madeira.

De acordo com a informação da meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva será o principal tónico desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, em especial nas regiões centro e sul do país, onde serão formadas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

Nas zonas mais a norte, é esperado “céu pouco nublado ou limpo”, pautado pela formação de geada e um “arrefecimento noturno” acentuado.

De resto, de norte a sul de Portugal, os especialistas antecipam uma “pequena subida da temperatura mínima”.

O vento será “fraco a moderado” por todo o território.

Açores e Madeira

A região dos Açores contará com “aguaceiros durante a madrugada e manhã”, que poderão passar a “períodos de chuva” ao final do dia.

No arquipélago da Madeira, é antecipado “céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se muito nublado para o final do dia”.

São também esperadas “condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas até ao final da manhã”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “oes-noroeste com dois a três metros, sendo ondas oes-sudoeste a sul do cabo Carvoeiro”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sueste com um a dois metros, passando gradualmente a

ondas de su-sudoeste a partir da tarde”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

