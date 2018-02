Motores Carlos Vieira motivado apesar dos contratempos em Fafe Por

Carlos Vieira e Jorge ‘Jet’ Carvalho não tiveram no Rali Serras de Fafe a estreia que desejavam aos comandos do Hyundai i20 R5.

A sexta posição final foi o reflexo dos percalços que os Campeões Nacionais tiveram no primeiro dia de prova, quando furaram e depois capotaram. Danos que não travaram a da dupla da Huyundai Motorsport Portugal mas que a atrasaram substancialmente. Depois, na etapa de domingo foi tentar recuperar o atraso e limitar as perdas em termos de campeonato.

“Fomos testando coisas, experimentando soluções, para saber como carro se comportava. A verdade é que encontramos um ‘set-up’ um pouco melhor, mas a ambição e o andamento no segundo dia foram um bocado condicionados pelo dia anterior, e sabíamos que melhor do que o sexto lugar nunca podíamos fazer. E foi o que fizemos. Recuperamos”, conta Carlos Vieira.

“Agora expetativa para o resto do campeonato é boa, o carro proporciona boas sensações e acho que estamos no bom caminho. Sabemos que ainda há margem de progressão, pois, como é sabido, este é um projeto novo. O desempenho em Fafe deixa-me motivado e consciente de que tenho todas as condições para lutar pela defesa do título. Já estou ansioso pelos Açores”, remata o piloto de Fafe.