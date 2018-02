Motores Bruno Magalhães espetador atento no Rali Serras de Fafe Por

Presença notada no Rali Serras de Fafe, mas com a discrição de quem não participa, Bruno Magalhães foi um espetador atento da primeira prova do Campeonato de Portugal da disciplina.

O Vice-campeão europeu de ralis não tem dúvidas que este é provavelmente um dos melhores anos para a competição maior da modalidade no nosso país: “É inegável a qualidade do pelotão, e a própria prova confirmou isso mesmo. A luta pela vitória foi incrível e superou todas as expetativas. Segundos a separarem os dois primeiros é notável, e mostra aquilo que poderá ser o campeonato no resto da temporada. Tantos R5 e um plantel de luxo como há muito não se via num rali como este. Claro que é a primeira prova do ano, e possivelmente não vão haver listas de inscritos tão boas noutros ralis, mas é um bom sinal”.

Foto: Ricardo Cachadinha

Claro que o facto de um dois dos seus amigos, Ricardo Moura e Miguel Barbosa, e do seu habitual navegador, Hugo Magalhães, terem estado na discussão da vitória também lhe agradou: “O Ricardo teve mesmo de dar o máximo e mereceu esta vitória, mas o Miguel se ganhasse também ficava em boas mãos. Ele foi a grande surpresa, pelo andamento que demonstrou. Confirmou que elevou o seu nível. O Hugo também teve o seu contributo, como toda a equipa”.

Obviamente que ‘à baila’ vem o ‘Europeu’ de Ralis e a continuidade na competição que quase ganhava em 2017. Assunto sobre o qual Bruno Magalhães foi claro: “Para já, em princípio, vou estar à partida nos Açores. Os planos são os de fazer não só essa como todas as provas do ERC, mas para já nada está garantido. O Hugo Magalhães voltará a ser o meu co-piloto, num programa que irá conciliar com o Campeonato de Portugal. Por isso não deverá estar ao lado do Miguel Barbosa nos Açores”.