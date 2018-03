Mundo Brasil: Mais um vereador assassinado Por

Uma semana após a morte de Marielle Franco, abatida a tiro, o vereador suplente Paulo Teixeira foi alvejado quando se encontrava no carro, em Magé, no Brasil.

Na viatura, atingida por vários tiros, encontrava-se uma outra pessoa, que sofreu ferimentos ligeiros, revelou a Polícia Militar.

Sem querer avançar pormenores, o comissário Evaristo Magalhães, da divisão de homicídios da Baixada Fluminense, deu a entender que o homicídio terá tido motivações políticas.

Nas eleições de 2016, Paulo Teixeira, que concorreu pelo Partido Trabalhista do Brasil, integrado na lista encabeçada por Renato Cozzolino, recebeu 536 votos.

Este crime, cometido em Magé, um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, ocorreu uma semana após a morte de Marielle Franco e do motorista, Anderson Gomes, num tiroteio em pleno centro do Rio.

