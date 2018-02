Nas Notícias Bombeiros levam água às aldeias de Bragança em seca no inverno Por

Há meia dúzia de aldeias de Bragança que continuam em seca, apesar de estarmos em pleno inverno, revelou o comandante dos Bombeiros locais.

Citado pela Renascença, José Fernandes revelou que várias aldeias têm sido abastecidas pelos bombeiros.

É um apoio quase permanente: só este mês, os Bombeiros de Bragança já registaram oito deslocações para levar água às populações dela carenciadas.

“Fizemos 36 abastecimentos em dezembro, 11 em janeiro e fevereiro”, enumerou o comandante.

“Embora com menor sequência, estamos ainda a abastecer algumas aldeias que são mais problemáticas. A que nos inspira mais cuidados é a de Quintas do Vilar. Depois temos a freguesia de Outeiro, já com alguma dimensão, e depois temos mais duas ou três”, acrescentou José Fernandes, em declarações à rádio.

A seca já é uma ‘tradição’ em Quintas do Vilar, uma localidade com cerca de duas dezenas de habitantes. Basta que não chova…

“Não há reservas, a água cada vez é menos e as dificuldades estão a aumentar”, reconheceu o comandante.

“Vamos esperar que chova agora no fim do inverno e princípio da primavera, senão as condições podem-se complicar”.

De acordo com o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, referente ao final de janeiro, perto de 56 por cento do território português estava em situação de seca severa. Quase 40 por cento do País estava em seca moderada e 4,5 por cento em seca fraca.

