Desporto Benfica faz queixa de elemento da estrutura portista Por

O Benfica vai avançar com uma queixa contra Fernando Saúl, oficial de ligação dos adeptos do FC Porto e também speaker do Estádio do Dragão. Os encarnados encaram que as declarações do responsável portista, depois do jogo do Benfica em Setúbal, são um incentivo “ao ódio e uso da violência”.

A queixa dará entrada no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e no Instituto Português do Desporto e Juventude.

O Benfica salienta “graves declarações proferidas em três publicações injuriosas no Facebook de Fernando Saúl.”

As águias sustentam ainda que a posição de Fernando Saúl tem a “agravante de incitar – de uma forma totalmente irresponsável – ao ódio e uso da violência quando de forma expressa refere: ‘Não vai a bem um dia vai ter que ser a mal…'”.

No comunicado, o Benfica revela ainda que as declarações deste responsável do FC Porto são “inaceitáveis e inapropriadas vindas de quem tem a responsabilidade e as funções de participar nas reuniões conjuntas de organização de jogos.”

A resposta de Fernando Saúl

Na sua página de Facebook, Fernando Saúl já reagiu, nesta segunda-feira.

“Circo fora de época!!!! Consciência tranquila!!!! Violência? Orgulhosamente a servir-te há mais de 15 anos a história e os fantásticos adeptos do FC Porto falam por si”, escreveu Fernando Saúl, salientando ainda.

“Orgulhosamente legais!!!! Obrigado a todos os portistas! Sempre Porto!“

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar