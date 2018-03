Benfica Benfica não nega pedido de bilhetes de Costa Por

No dia em que a revista Sábado noticia que António Costa também fez pedidos ao Benfica para o camarote presidencial, o clube da Luz lembra que “os convites para os camarotes presidenciais dos clubes são prática universal e comum”. E lembra que a Cofina, proprietária daquela revista, também tem um camarote no Estádio da Luz.

António Costa terá pedido bilhetes ao Benfica, em 2012, para assistir a uma partida com o Celtic. Na altura, o atual primeiro-ministro era presidente da Câmara de Lisboa.

O Benfica já reagiu a esta notícia da Sábado, propriedade do grupo Cofina, e esclarece que “os convites para os camarotes presidenciais dos clubes são prática universal e comum”.

Numa nota do departamento de Comunicação do clube da Luz publicada no Twitter, aquela revista é visada, com uma provocação.

“Já que a revista Sábado dá tanto realce a isso, poderá começar por questionar a sua administração sobre o motivo pelo qual o grupo Cofina tem um camarote no Estádio da Luz”.

O Benfica sugere que “divulguem a lista de pessoas e entidades exteriores à empresa que têm vindo a ser convidadas, já que, naturalmente, são lugares sem venda ao público”.

