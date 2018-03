Nas Redes Ator Nuno Lopes e SIC ‘pegados’ no Twitter durante Óscares Por

Nuno Lopes, um dos atores portugueses mais renomados nacional e internacionalmente, criticou a cobertura dada pela SIC na transmissão dos Óscares 2018. A estação de Carnaxide não deixou o ator sem resposta e Nuno Lopes, via Twitter, revelou que preferia trocar de canal.

Glamour, passadeira vermelha, desfile de estrelas do cinema, roupa mais ou menos curta e uma ou outra polémica. Os Óscares costumam ser assim e, neste ano, não foi diferente… até por cá.

A transmissão para Portugal da mais longa noite do ano em Hollywood coube, neste ano, à SIC.

Porém, Nuno Lopes não gostou do que viu (ou do que estava a ver) e deu conta do seu desagrado via Twitter.

“Querida SIC, calem-se! #porfavor”, escreveu o ator, de 39 anos, que não ficou sem resposta.

“Querido Nuno Lopes estamos a trabalhar. #Aguenta”, escreveu a SIC ao ator que celebrizou a personagem ‘O chato’ em ‘Os Contemporâneos’.

Na sequência de troca de mensagens, Nuno Lopes perdeu a paciência e… foi dar audiência para outro canal.

“Na boa, querida SIC. Já estou a ver num link pela net. #nãoaguentei”, referiu o ator que chegou a desempenhar papéis em novelas da SIC e também foi rosto de campanhas publicitárias na empresa de comunicações patrocinadora da gala dos Óscares para Portugal, em 2018.

