António Maio quer ‘passporte’ para o Rali Dakar

É já este domingo que arranca em Marrocos o Merzouga Rally, competição que se disputa até 20 de abril e que faz parte da Dakar Series, e onde alinha o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno António Maio.

O piloto da equipa Yamaha Fino Motor Racing alinha na prova africana com a perspetiva de regressar ao Rali Dakar em 2017, esperando lutar pela vitória na sua classe, moralizado que está pelo triunfo na competição de motos da Baja TT de Loulé, disputada há uma semana.

“Estou muito confiante e deveras entusiasmado com esta participação. Tenho treinado muito, sinto-me fisicamente muito bem e neste último ano evoluí imenso no capítulo da navegação que aqui vai ser fundamental. Estou muito focado em conseguir um bom resultado e quem sabe alcançar o meu passaporte para o Dakar 2019”, refere António Maio.

O piloto lisboeta está motivado, pelo apoio dado pelos seus patrocinadores, pela equipa e pela Yamaha e também pelo facto de alinhar com uma máquina competitiva: Vou competir com uma Yamaha que dispõe do mais recente kit de competição para este tipo de provas e que já provou ser uma moto fantástica”.