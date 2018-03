Motociclismo António Maio domina o primeiro dia da Baja do Pinhal Por

Depois de ter sido o mais rápido no prólogo, António Maio também dominou a competição das motos na Baja TT do Pinhal no primeiro setor seletivo desta prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O piloto da Yamaha ganhou mais de seis segundos de vantagem no ‘aperitivo’ da prova da Escuderia de Castelo Branco, para depois aumentar a diferença sobre o segundo classificado nos 75 quilómetros do setor cronometrado inicial. Em vez de ser Bernardo Megre a comandar a perseguição a António Maio, passou a ser Martin Ventura, que terminou o primeiro dia a mais de 1m21s do líder, enquanto Salvador Vargas concluiu a jornada na terceira posição, a mais de 2m17s de Maio.

Mário Patrão, ainda a recuperar da cirurgia a que foi submetido, como resultado do acidente sofrido no ‘Dakar’, partiu para o segundo dia de prova no quarto posto, a mais de 2m23s do líder da prova, depois de ter sido o segundo mais rápido no prólogo.

Nos quads foi Arnaldo Martins a chamar a si a liderança, enquanto João Monteiro terminou o primeiro dia a comandar a competição dos SSV.

O vídeo abaixo conta muito da história deste primeiro dia.