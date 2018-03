Motores Álvaro Parente a postos para o Pirelli World Challenge Por

Há duas épocas a competir naquele que é considerado o campeonato de GT da América do Norte, Álvaro Parente tem este ano um novo desafio, o de tripular um Bentley Continental GT3.

A adaptação à nova ‘montada’ é facilitada pelo facto do piloto português se manter na mesma equipa – a K-PAX Racing –, com a qual conquistou um título em 2016, que pretende recuperar este ano, depois de na época passada ter sido vice-campeão.

“Os testes correram muito bem e tanto a equipa como eu adaptámo-nos muito bem ao novo carro. Tem um comportamento muito diferente daquilo a que estou habituado, mas tem muito potencial. É evidente que seremos mais fortes em alguns circuitos que em outros, mas estamos confiantes de que teremos uma boa temporada”, refere Álvaro Parente.

O campeonato arranca no próximo fim de semana em St. Petersburg (Florida). Um traçado urbano onde o piloto do Porto se impôs em 2017. Um feito que não o faz pensar que tudo lhe será favorável, tanto mais que vai competir com um carro diferente: “O Bentley Continental GT3 é muito forte em curvas de alta, característica que dificilmente encontramos na pista do próximo fim-de-semana. Sabemos que não vamos estar tão fortes como em outros traçados, mas eu gosto muito de circuitos citadinos e toda a equipa vai dar o máximo para iniciarmos a época com um conjunto de bons resultados”.