Motores Alexander Rossi ganha IndyCar em Long Beach e lidera o campeonato Por

Ao impor-se domingo no Grande Prémio de Long Beach Alexander Rossi assumiu a liderança do campeonato IndyCar.

A prova disputada no traçado urbano da cidade portuária do sul da Califórnia foi dominada pelo piloto da Andretti Autosport, que depois de ter partido da ‘pole position’ soube aproveitar todas as incidências da corrida para assumir o comando no último terço da mesma, levando a melhor sobre Willi Power, que mercê de uma boa estratégia de paragens nas boxes se conseguiu guindar ao segundo posto.

Numa prova marcada por um acidente logo no início entre Graham Rahal e Simon Pagenaud, emergiu o jovem Ed Jones para dar à Ganassi Racing o pódio que fugiu ao seu companheiro de equipa Scott Dixon, penalizado com uma passagem pela linha das boxes.

As principais incidências da corrida no resumo que se segue.