Velocidade Robert Wickens prossegue o processo de reeducação motora Por

Robert Wickens continua a sua recuperação do grave acidente sofrido na prova de IndyCar em Pocono.

O piloto canadiano iniciou já o processo de reeducação motora, uma vez que após o violento despiste contra a vedação da pista oval da Pensilvânia ficou sem mobilidade dos membros inferiores.

Agora, com a ajuda de um dispositivo ortopédico e de fisioterapeutas, Wickens começou um lento processo para recuperar a mobilidade das pernas. Isto depois de inicialmente se ter pensado que poderia ficar paraplégico.

Robert Wickens sempre negou que o seu atual estado fosse definitivo, apesar das grandes lesões na coluna que sofreu como resultado do acidente em Pocono, e agora, nas redes sociais twitter e instagram fez questão de mostrar os progressos que está a fazer.

Piloto da Schmidt Peterson, Wickens tem 29 anos, e com a ajuda de muletas e de uma cadeira de rodas elétrica já se consegue deslocar pelos próprios meios, revelando uma força de vontade que muitos julgariam não existir. A comunidade da IndyCar e do automobilismo em geral segue com interesse a evolução do canadiano.