Agente da PSP agredido a murro na Moita

A força policial anunciou esta segunda-feira, em comunicado, que “após a informação de desavenças familiares, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local” e que, “ao abrir a porta da residência, um dos intervenientes, de forma inesperada, desferiu um soco na face de um dos agentes”.

De acordo com as autoridades, o agressor proferiu também ameaças e injúrias a todos os elementos que estavam no local, tendo sido “prontamente manietado”, depois de reagir “de forma persistente com violência”.