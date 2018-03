Justiça Adepto do Benfica acusado de homicídio vai ser libertado por lentidão da justiça Por

Luís Pina, o adepto do Benfica suspeito de ter atropelado Marco Ficcini, vai ser libertado devido à lentidão da justiça, avança o Correio da Manhã.

Em causa está a demora na abertura do debate instrutório, mais de dez meses após a prisão preventiva do arguido.

Como Luís Pina está detido há quase um ano (abril de 2017), o advogado apresentou recurso, exigindo a libertação do suspeito do homicídio de Marco Ficcini, o adepto da Fiorentina que estava em Portugal para ver o Sporting.

O cidadão italiano, de 41 anos, foi atropelado mortalmente junto ao Estádio da Luz, num momento em que estava acompanhado de adeptos do Sporting, na noite de 22 de abril.

O suspeito entregou-se à Polícia Judiciária a 27 de abril, ficando em prisão preventiva desde o dia 29.

Luís Pina, de 35 anos, tem ligações a uma das claques do Benfica, os No Name Boys. Está indiciado por homicídio qualificado, num processo com um total de 22 arguidos.

O Correio da Manhã refere que a libertação de Luís Pina deverá dever-se ao facto de, 10 meses depois da detenção, o processo ainda não ter entrado na fase de debate instrutório.

Face à demora da justiça, Luís Pina estará prestes a sair em liberdade.

Face à demora da justiça, Luís Pina estará prestes a sair em liberdade, conclui o CM.

