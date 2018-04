Mundo Acidente mata 12 crianças na Índia Por

Um acidente envolvendo um comboio e um autocarro escolar provocou a morte de pelo menos 12 crianças, no estado de Uttar Pradesh, na Índia.

A colisão deu-se no cruzamento de uma passagem de nível sem guarda.

O motorista do autocarro, que transportava as crianças para a escola, morreu no local.

Várias crianças ficaram feridas e foram assistidas num hospital em Kushinagar, a 200 quilómetros a sudeste de Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh.

Na Índia, cerca de 23 milhões de pessoas usam diariamente o comboio.

