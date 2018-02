Motores Thierry Neuville comanda o Rali da Suécia Por

Depois de ter passado relativamente discreto na super especial de quinta-feira, Thierry Neuville assumiu a liderança do Rali da Suécia no decorrer da primeira etapa.

O belga da Hyundai não teve vida fácil, já que tanto os seus companheiros de equipa Andreas Mikkelsen e Hayden Paddon como Craig Breen lhe deram imenso trabalho, com Neuville a concluir a tirada com menos de cinco segundos de vantagem sobre Mikkelsen, e Paddon no terceiro posto a uma dúzia de segundos, depois de se ter imposto na última especial, Torsby. A mesma que servirá de ‘palco’ à ‘Power Stage’ no domingo.

Mads Ostberg começou bem o rali, mas acabaria por ceder algum terreno aos primeiros, descendo para o quinto posto na fase final da etapa. Ainda assim o norueguês, a estrear-se aos comandos do Citroën C3 WRC, está somente a seis décimas de Breen.

Os pilotos da Toyota Jari-Matti Lavtala e Ott Tanak, de quem se esperava bastante, dado o currículo na prova, perderam bastante tempo neste segundo dia de prova, sobretudo o vencedor da prova do ano passado, pois concluiu a etapa na nona posição a mais de um minuto do líder.

Ott Tanak até começou bem o rali, mas a ordem de passagem das classificativas acabou por lhe custar mais de meio minuto, vendo-se relegado para o sétimo posto, atrás de Teemu Suninen, a grande supresa, ao ser o melhor homem da M-Sport Ford neste começo de prova. Um contraste com Sebastien Ogier que ainda perdeu mais tempo do que Latvala e se ‘afundou’ na classificação, terminando o dia no 12º lugar.

Classificação após a 8ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 1h16m13,1s

2º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 4,9s

3º Hayden Paddon/Scott Marshall (Hyundai) + 12,1s

4º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 12,6s

5º Mads Ostberg/Thomas Eriksen (Citroën) + 13,2s

6º Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford) + 29,6s

7º Esapekka Lappi/Jonas Ferm (Toyota) + 38,5s

8º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 1m06,2s

9º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 1m29,0s

10º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 1m43,6s