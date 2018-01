21 de janeiro, morre Lenine, influente personalidade do século XX

Hoje assinala-se a morte de Vladimir Ilitch, conhecido como Lenine, um revolucionário e chefe de Estado russo, considerado uma das mais importantes personalidades mundiais.

Vladimir Ilitch nasceu em Simbirsk, a 22 de abril de 1870. Além de revolucionário e chefe de Estado, que esteve na origem da Revolução Russa de 1917, Lenine liderou o Partido Comunista do seu país e foi o primeiro presidente do Conselho dos Comissários do Povo da URSS.

Foi um teórico que inspirou os partidos comunistas de todo o mundo, como defensor da Ética de Estado, uma corrente teórica chamada ‘leninismo’.

A história da Rússia assenta em Lenine, visto por diversos historiadores como a personalidade mais influente do século XX.

Lenine morreu em Gorki, a 21 de janeiro de 1924, data que hoje se assinala.

Neste dia, em 1790, a Assembleia Constituinte francesa proclama o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei.

Também a 21 de janeiro, no ano de 1899, nasce a Opel, três anos antes de ser fundado o Partido Comunista Italiano.

O primeiro voo comercial do histórico Concorde ocorre neste dia, em 1976, e Baracko Obama toma posse como Presidente dos EUA, para o primeiro mandato, em 2009, após oito anos de liderança de George W. Bush.

Nasceram neste dia Francisco Ferreira Drummond, historiador português (1796), Christian Dior, estilista francês (1905), Benny Hill, ator e humorista inglês (1924), e Plácido Domingo, tenor espanhol (1941).

Nasceram ainda Marco Paulo, cantor português (1945), Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft (1953), e Kim Schmitz, empresário alemão, fundador do Megaupload (1974)

Morreram neste dia Vasco Núñez de Balboa, explorador espanhol (1519), Luís XVI de França (1793), Jean Chalgrin, arquiteto francês (1811), Lenine, revolucionário russo (1924), e George Orwell, escritor e autor inglês (1950).

